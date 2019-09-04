Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Putin: İkili ticari ilişkilerin gelişmesi için ticarette ulusal para birimi kullanılmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ticari ilişkileri daha ileriye taşımanın yolunun, dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasından geçtiğini belirtti.
- star.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF), Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Putin yaptığı açıklamada, geçen yıl yüzde 17 oranında büyüyen ve 11 milyar dolara ulaşan Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.
Karşılıklı ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın öneminden bahseden Putin, ''Anlaşmalarımızda ulusal para birimlerinin kullanılması Hintli ortaklarımızla yaptığımız işin önemli bir parçası.'' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.