Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF), Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Putin yaptığı açıklamada, geçen yıl yüzde 17 oranında büyüyen ve 11 milyar dolara ulaşan Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Karşılıklı ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın öneminden bahseden Putin, ''Anlaşmalarımızda ulusal para birimlerinin kullanılması Hintli ortaklarımızla yaptığımız işin önemli bir parçası.'' dedi.