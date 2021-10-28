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Ekonomi

Putin talimatı verdi! Önemli doğal gaz gelişmesi

Putin'in talimatıyla Rusya'nın Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata 8 Kasım'dan itibaren başlaması bekleniyor.

Reuters28 Ekim 2021 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:15
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a Rusya'nın kendi gaz stoklarını doldurduktan sonra Avrupa'nın doğalgaz depolarına gaz sevkiyatına başlaması talimatını verdi.

Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un yöneticisi Alexei Miller, Rusya'nın stoklarının 8 Kasım'a kadar dolacağını ifade etti.

Asya ve Avrupa'daki doğalgaz fiyatları bu yıl aniden rekor seviyelere tırmanırken, gösterge Hollanda spot gaz fiyatları yıl başından bu yana %365 artış kaydetti.

Spot fiyatların sıçramasında ekonomilerin salgın hastalıktan toparlanması, artan talep ve stoklardaki düşüş etkili oldu.

Miller dün televizyonda yayımlanan kabine toplantısında Putin'e, "Rusya'daki yer altı depolama tesislerine (gaz) sevkiyatını tamamlar tamamlamaz Gazprom gazımızı Avrupa'daki depolama tesislerine sevk etmeye başlayacak" dedi.

Putin, bunun Avrupa enerji piyasalarındaki sıkıntılı durumu iyileştireceğini söyledi.

Gazprom'un 1 Kasım'a kadar yurt içi depolamada hedeflenen 72.6 milyar metreküp (bcm) seviyesine ulaşacağını ve 8 Kasım'a kadar stokları tamamen doldurmuş olacağını söyledi.

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