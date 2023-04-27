Putin'den Başkan Erdoğan'a Akkuyu NGS övgüsü: Kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Rusya Lideri Putin açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'de kuracağımız gaz merkezi ile ticaret artacak"



"Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak"

"Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri"

"Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak"

"Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor."

"Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık"

"Akkuyu NGS'deki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir"