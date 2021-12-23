Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz

Reuters 23 Aralık 2021 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:56

Putin, her yıl düzenlenen medya toplantısında yaptığı açıklamada Gazprom'un spot piyasalara doğalgaz sağlamadan önce uzun vadeli anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ve uzun vadeli kontratlar yapan Almanya gibi ülkelerin şu anda daha düşük fiyatlardan istifade ettiğini, hatta bu doğalgazı kârlı bir şekilde komşu ülkelere yeniden satabileceğini belirtti.

Avrupa'nın kendi doğalgaz sorunlarını yarattığını ve bunları kendisinin çözmesinin gerektiğini dile getiren Putin, Almanya'ya tedarik edilen Rus doğalgazının bir kısmının Polonya üzerinden nihai olarak Ukrayna'ya satıldığına dair şüphelerinin olduğunu belirtti.