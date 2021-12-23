İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,046
  • EURO
    12,5503
  • ALTIN
    640.733
  • BIST100
    1778.77
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
Ekonomi

Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgaz üreticisi Gazprom'un tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, Avrupa'daki rekor yükseklikteki doğalgaz fiyatları için Moskova'nın suçlanmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

Reuters23 Aralık 2021 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:56
ABONE OL

Putin, her yıl düzenlenen medya toplantısında yaptığı açıklamada Gazprom'un spot piyasalara doğalgaz sağlamadan önce uzun vadeli anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ve uzun vadeli kontratlar yapan Almanya gibi ülkelerin şu anda daha düşük fiyatlardan istifade ettiğini, hatta bu doğalgazı kârlı bir şekilde komşu ülkelere yeniden satabileceğini belirtti.

Avrupa'nın kendi doğalgaz sorunlarını yarattığını ve bunları kendisinin çözmesinin gerektiğini dile getiren Putin, Almanya'ya tedarik edilen Rus doğalgazının bir kısmının Polonya üzerinden nihai olarak Ukrayna'ya satıldığına dair şüphelerinin olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.