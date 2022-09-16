Putin'den doğal gaz açıklaması: Türkiye ile anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Semarkant'ta görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini Ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı."

"Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum"

"Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

"Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor."