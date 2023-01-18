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Ekonomi

Rados: Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz

Hırvatistan'ın başkent Zagreb'de 'Hırvat-Türk Ekonomi Forumu' düzenlendi. HGK Endüstri ve Sürdürülebilir Kalkınma Başkan Yardımcısı Tomislav Rados, bugünkü foruma Türkiye'den inşaat sektöründe görev yapan 40'dan fazla mühendisin geldiğini söyleyerek Hırvatistan'da, 2020'de meydana gelen depremde hasar gören binaların onarılması için Türkiye'nin inşaat alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Rados: Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz
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Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın ziyareti vesilesiyle Hırvatistan Ticaret Odasında (HGK) düzenlenen forumda inşaat sektörüne odaklanıldı. Foruma Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ve HGK Endüstri ve Sürdürülebilir Kalkınma Başkan Yardımcısı Tomislav Rados da katıldı.

Kıran, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yakın zamanda 2 milyon avroya ulaşacağını ifade ederek uzun vadede ise bu rakamın 5 milyon avro olarak belirlendiğini söyledi.

Hırvatistan'ın aynı zamanda önemli bir turizm ülkesi olduğunu belirten Kıran, sahil kenti Zadar'da yakın zamanda bir Türk yatırımının açılışının yapılacağını ifade etti.

Akar, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının Avrupa'ya açılmak istediğine işaret ederek, "Önce Hırvatistan ile ticaretimizi artırıp daha sonra Hırvatistan üzerinden Avrupa ile daha güçlü işbirliği yapmayı temenni ediyoruz." dedi.

Rados da bugünkü foruma Türkiye'den inşaat sektöründe görev yapan 40'dan fazla mühendisin geldiğini söyleyerek Hırvatistan'da, 2020'de meydana gelen depremde hasar gören binaların onarılması için Türkiye'nin inşaat alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Eylül 2022'de yaptığı Hırvatistan ziyareti sırasında da bir "Hırvatistan-Türkiye İş Forumu" düzenlenmiş, bu kapsamda iki ülkenin ekonomik ilişkileri ele alınmıştı.

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