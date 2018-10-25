Rafa kalkan projeler masada

Üçok “Belirsizlik süreci bitme aşamasında olduğu için Alman şirketlerin bazı rafa kalkan projeleri tekrar masa üstüne konmaya başlandı” dedi.

Alman bakanın ziyaretinde, Gümrük Birliği’nden kaynaklanan sorunların giderilmesi, Türkiye’ye yapılan yatırımların artırılmasına yönelik bir takım ortak politikalar konusunda beklentilerin şekillendirilmesinin de yer aldığını kaydeden Üçok son dört yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde durağan bir dönem yaşandığını hatırlattı. Türk iş dünyasının beklentilerinin ekonomik ilişkilerdeki durgun ortamın aşılması ve yeni bir sürecin başlaması noktasında şekillendiğini kaydeden Üçok, “Alman bakanın ziyareti, iki ülkenin ortaklaşa bazı projelere başlamasına yönelik iradenin ortaya konmasına ve yatırım alanında olumlu bir sürecin başlamasına katkıda bulunacak. Türkiye’de fabrika yatırımları önemli. Yeni yatırımlar Türkiye’nin ekonomik zorlukları aşmasında da önemli bir katkı sağlayacak. Almanya’nın en üst seviyede Türkiye’ye çıkarma yapması Alman iş insanlarını olumlu yönde etkileyecek” diye konuştu.