Raftaki ithal ürünün işgalden farkı yok
PANKOBİRLİK Başkanı Konuk, Türk çiftçisinin her zaman destekçileri olduklarını söyledi. Konuk, ithal ürünlerin yerli çiftçinin tarladaki emeğini alan işgalden farksız olduğunu belirtti.
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. Olağan Mali Genel Kurulu Konya Şeker fabrikasında yapıldı. Tüm kararların oy birliği ile alındığı genel kurulda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Çiftçinin önündeki duvarları aşması gerekli merdivene herkes bir basamak ekleyecek ki, çiftçi daha çok üretecek Türkiye tarımda hak ettiği yere gelecek” dedi.
Yerli üreticiye destek konusuna dikkat çeken Konuk şunları söyledi: “Türk çiftçisi 97 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediği toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte kararlıdır. Üreticiler olarak biz, sofralardaki yerimizin tamamını, raflardaki, pazar tezgâhlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki bu ülkenin üreticilerine tahsisli her yerin tamamını geri istiyoruz. Rafların, pazar tezgahlarının, mutfakların, üretim bantlarının yabancı menşeli ürünleriyle, yani ithal tarım ürünleriyle dolması ile vatan topraklarının askeri işgale uğraması arasında fark yoktur. Biz Türk çiftçisi olarak hepsini püskürtüp bizim olanın tamamını geri almakta kararlıyız.”
DESTEKLEMEYE DEVAM
Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Konuk “Çiftçi sulanabilecek tarlasını sulayamıyor ve arazisinde 1’e 20 alacağına 1’e 10 alıyorsa yıllarca, buradaki çiftçi o kanalı tek başına tarlasına çekecek değil, DSİ o barajı yapacak, o kanalı açacak üreticinin 1’e 10 yerine 1’e 20 almasını sağlayacak. Bankalar, tüketmek için kredi çekenle, üretmek için finansmana ihtiyaç duyanı birbirinden ayıracak ki, bu topraklar daha çok üretecek. Mazotun, gübrenin, yemin ve ilacın üzerindeki vergi yükü kalkacak ki, Türk çiftçisi benzerleriyle sırtında yükler olmadan yarışabilecek” dedi.
HOLLANDA ÖRNEĞİ VAR
Verimli tarımın oldukça önemli olduğunu ve kalkınmaya büyük katkı sağladığını ifade eden Konuk “Mevcut durumu bilmeyen bir uzaylı değerlendirme yapsa deniz seviyesinin altında, topraklarından aralıksız su boşaltmak zorunda olan, sürekli yağış alan, yazların kısa kışların uzun olduğu Hollanda ve Türkiye’nin dörtte biri tarım arazisine sahip. Hollanda ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük gıda ürünleri ihracatçısı. Gıda ve tarım ürünleri ihracatı 107 milyar doları buldu. Yani bizim ülkemizin toplam ihracatının 3’te ikisini sadece tarım ve gıda sektöründen gerçekleştiriyorlar. Konya’dan küçük, deniz seviyesinin altında bir coğrafyada. Japonya’nın ürettiği tarımsal ürünlerin toplam parasal karşılığı 60 milyar doların üstünde. En büyük tarım ekonomileri arasında bizim üstümüzde. Sonuç, biz uğraşarak kaybediyoruz, başkaları kazanıyor” dedi.
Sulama yatırımı çabucak bitmeli
PANKOBİRLİK olarak tarım konusunda ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Recep Konuk “GAP gibi, KOP gibi projelerden gelecek suyu Konya çiftçisi, Mardin çiftçisi, Türkiye gibi bir ülkede 30 sene 40 sene beklememeli. Asya ile Avrupa’yı denizin altından birbirine bağlayan Türkiye gibi güçlü, kudretli iş bitirme kabiliyeti yüksek bir ülkenin bu yatırımları yani tarlaların susuzluğunu giderecek yatırımları başlaması ile tamamlaması bir olmalı” ifadelerini kullandı.
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