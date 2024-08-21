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Ekonomi

Rakam 15 milyar lirayı buluyor! Akaryakıt ikmaline yeni düzenleme

Türkiye'de akaryakıt ikmali süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile usulsüz olarak gider gösterilen akaryakıt harcamalarının önüne geçilerek yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybı engellenecek.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Rakam 15 milyar lirayı buluyor! Akaryakıt ikmaline yeni düzenleme
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Geçen yıl ekimde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre ticari araç sahiplerinin ve akaryakıt istasyonu işleten UTTS mükelleflerinin 31 Aralık'a kadar taşıt tanıma birimini taktırmaları gerekiyor. Buna göre şirketler üzerine kayıtlı olan 8 milyon vasıtanın söz konusu sisteme geçmesiyle usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek istasyonlardaki vergi kaybı önlenecek.

Turpak Üst Yöneticisi (CEO) Tamer Şengönül, AA muhabirine, 25 yıldır Türkiye'de Taşıt Tanıma Sistemi üzerine çalışan bir şirket olarak UTTS ile teknolojinin yerli ve millileşmesi hususunda tüm imkanlarını kullanarak ülkeye katma değer sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Taşıtların yakıt depo girişlerine taşıt tanıma birimi takılarak yakıt dolum işlemi sırasında birimden plaka bilgisinin otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletildiğini belirten Şengönül, şunları kaydetti:

"Bu sistemle akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanıyor. Ticari araçların plakaları ödeme kaydedici cihazlara manuel olarak değil otomatik aktarılarak, hatalı plaka girişi ve fiş basılmasının önüne geçilecek. Böylece ticari araç sahipleri akaryakıt istasyonlarından çok daha hızlı yakıt alımı yapabilecek. Otomatik tanıma ve hızlı yakıt ikmali sayesinde zaman kaybı en aza iner, operasyonel verimlilik artar."

Şengönül, şahıs şirketleri, holdingler, motosikletler, otomobiller, kamyonetler ve minibüslere kadar herhangi bir şirket üzerine kayıtlı olan ortalama 8 milyon vasıta bulunduğunu kaydederek, "Uzun vadede sistemin sağladığı en büyük avantaj usulsüz olarak gider gösterilen akaryakıt harcamalarının ortadan kaldırılması ile beraber devletimiz milyarlarca liralık vergi kaybına uğramayacak." ifadesini kullandı.

Sistemin taşıtların kimliklerini elektronik olarak tanıyan teknoloji sayesinde doğru araca doğru miktarda yakıt ikmali yapmasını sağladığını belirten Şengönül, "Sistem sadece tanınan araçlara yakıt verilmesini sağlayarak yakıt hırsızlığını ve usulsüz kullanımı önlüyor. Ayrıca UTTS'nin sunduğu raporlama özellikleri ile araçların yakıt tüketimi, alınan yakıt miktarı ve diğer ilgili bilgiler anlık olarak izlenebilir, bu da filo yönetimi açısından önemli kararlar alınmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada gelecek yılbaşından itibaren vergi mükelleflerine ait ticari araçlar için yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini belirterek, "Sistemin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak." açıklamasını yapmıştı.

Özel Taşıt Tanıma Sistemleri üzerinden yıllık yaklaşık 223 milyar lira değerinde akaryakıt alımı gerçekleştiği bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, akaryakıt sektöründe sadece 2022'de 75 milyar lira değerinde usulsüz fiş ve faturalar sebebiyle yıllık en az 15 milyar lira seviyesinde vergi kaybının oluştuğunun belirlendiğini ve UTTS'nin devreye alınmasıyla akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacağını kaydetmişti.

  • vergi kaybı
  • Ulusal Taşıt Tanıma sistemi
  • UTTS

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