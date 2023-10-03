Rakip Polonya! Bakan Kacır: Bu hafta içerisinde netice belli olacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 50 yılın ardından Uluslararası Uzay Kongresi'ne yeniden ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın da katıldığı kongrenin genel kurulunda Uluslararası Uzay Kongresi'ni 2026'da Türkiye'nin Antalya kentinde yapılması için TUA tarafından sunum yapıldı.

"ÜMİDİMİZ ANTALYA'NIN BU YARIŞI KAZANMASI"



Genel Kurulun ardından açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük uzay etkinliği 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleniyor olması hakkında, "Biz de can Azerbaycan'da olmaktan, bu etkinliğe burada katılıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası Uzay Kongresi, dünyanın pek çok ülkesinden uzay profesyonellerini, bilim insanlarını, araştırmacıları ve gençleri bir araya getiren bir etkinlik. Siz de ifade ettiniz, 2026 da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi için biz de Antalya olarak adayız. Bugün burada genel kurulda sunumunuzu da gerçekleştirdik. Bu hafta içerisinde netice belli olacak. Polonya'nın bir şehriyle yarışıyoruz. Ama ümidimiz Antalya'nın bu yarışı kazanması" dedi.

"TÜRKİYE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUNDA BÜYÜK BİR HIZLA İLERLİYOR"



Türkiye'nin ve Antalya'nın geçmişte çok büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kacır, "Ama arzu ederiz ki ülkemizin uzay alanında büyük bir yükselişte olduğu, pek çok uzay programını, projesini hayata geçirmekte olduğumuz ilk Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş olacağımız ve aynı zamanda Ay misyonunu gerçekleştirmiş olacağımız bu dönemde, böylesine bir büyük etkinliğe Türkiye olarak Antalya'da ev sahipliği yapalım. Tabii Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor. Bu yolculukta savunma sanayii lokomotif oldu" ifadelerini kullandı.

"UZAY BİZİM İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLERDEN BİRİ"



Şimdi hedeflerinin savunma sanayinde gerçekleşen başarıyı diğer alanlarda da hızla yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Kacır, "Uzayda bizim için önemli hedeflerden biri. Uzay alanında çok tecrübeli bir ülkeyiz. Hali hazırda görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve kullanabilen bir ülkeyiz. Biliyorsunuz Nisan ayında İMECE'yi, metre altı çözünürlüklü görüntüleme uydumuzu uzaya gönderdik. Önümüzdeki yıl Türksat 6A ilk milli haberleşme uydumuz olarak uzaya gönderilmiş olacak ve böylece Türkiye uzayda haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirdiği haberleşme uydularını kullanabilen 10 ülkeden biri olacak.

İnşallah önümüzdeki dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğimiz ilk Türk vatandaşımız ve sonrasında gerçekleştireceğimiz Ay programımız ve diğer uzay teknolojileri projeleriyle Türkiye'mizin bu yolculuğu büyük bir hızla devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'nin Uluslararası Uzay Kongresi adaylığı 6 Ekim'de netleşecek

Uluslararası Uzay Kongresi'ni 2026'da kendi ülkelerinde yapmak üzere Türkiye ve Polonya'nın adaylığı Bakü'de gerçekleştirilen kongrede ele alınacak. Türkiye ve Polonya'nın adaylığını sunduğu Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da hangi ülkeden yapılacağı ise 6 Ekim'de netleşecek.