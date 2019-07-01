Ralli turisti kişi baş 10 bin Euro harcıyor

Bugüne kadar Türkiye’nin yetirince potansiyelini kullanmadığı ralli turizmi, yeni ataklarla ön plana çıkmaya başladı. Bu alanda faaliyet gösteren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın 6. büyük rallisi olan TransAnatolia Rally Raid ile önemli bir turizm potansiyelinin yakalanacağını belirtti.

BİR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

24–31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Abant–Göbeklitepe arasında 2.300 kilometrelik zorlu bir etapta 9. kez düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid’in ciddi turizm potansiyeli olduğunu anlatan Büyükpınar, şunları söyledi: “Bu tip yarışlar bu iki olgunun birleşimi. Hem yarışıyor, hem keşfediyorsunuz. Katılımcılar kadar yarışı takip eden basın, misafirler ve teknik ekipler çok önemli. İyi bir yarışta yaklaşık 2.000 ile 4.000 kişi yarış boyunca birlikte hareket ediyor. TransAnatolia’da bu sayı binler civarında. Bu spor maliyetli bir spor dalı. Bir yarışta katılımcılar ülkeye yaklaşık 5.000 ile 10.000 Euro arası getiri sağlıyorlar. Ama daha da önemlisi televizyon ve sosyal medya görüntüleri ile inanılmaz bir tanıtım faliyeti oluşturma imkanı var.”

Suudi Arabistan’ın Dakar Rallisi’ne 15 milyon Euro ödediğini anlatan Büyükpınar “Daha önceki senelerde Arjantin buna benzer bedellerle Dakar Rallisi’ne ev sahipliği yapıyordu. Bu yarışlar ülkenin tanıtımına da katkıda bulunuyor” dedi.