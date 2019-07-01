Ralli turisti kişi baş 10 bin Euro harcıyor
Türkiye’nin turizm alanındaki rakamları her geçen gün yeni rekorlara imza atarken, bu alandaki çeşitliliğini artıran sektör de spor turizminde farklı ürünleri devreye alıyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Bugüne kadar Türkiye’nin yetirince potansiyelini kullanmadığı ralli turizmi, yeni ataklarla ön plana çıkmaya başladı. Bu alanda faaliyet gösteren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın 6. büyük rallisi olan TransAnatolia Rally Raid ile önemli bir turizm potansiyelinin yakalanacağını belirtti.
BİR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
24–31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Abant–Göbeklitepe arasında 2.300 kilometrelik zorlu bir etapta 9. kez düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid’in ciddi turizm potansiyeli olduğunu anlatan Büyükpınar, şunları söyledi: “Bu tip yarışlar bu iki olgunun birleşimi. Hem yarışıyor, hem keşfediyorsunuz. Katılımcılar kadar yarışı takip eden basın, misafirler ve teknik ekipler çok önemli. İyi bir yarışta yaklaşık 2.000 ile 4.000 kişi yarış boyunca birlikte hareket ediyor. TransAnatolia’da bu sayı binler civarında. Bu spor maliyetli bir spor dalı. Bir yarışta katılımcılar ülkeye yaklaşık 5.000 ile 10.000 Euro arası getiri sağlıyorlar. Ama daha da önemlisi televizyon ve sosyal medya görüntüleri ile inanılmaz bir tanıtım faliyeti oluşturma imkanı var.”
Suudi Arabistan’ın Dakar Rallisi’ne 15 milyon Euro ödediğini anlatan Büyükpınar “Daha önceki senelerde Arjantin buna benzer bedellerle Dakar Rallisi’ne ev sahipliği yapıyordu. Bu yarışlar ülkenin tanıtımına da katkıda bulunuyor” dedi.
GÖBEKLİTEPE’DE BÜYÜK FİNAL
2.300 kilometrelik dev bir parkurda düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid’in ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu kat edecek.
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