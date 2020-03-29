29 Mart 2020 Pazar 10:25 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:25

1000 TL'lik emekli bayram ikramiyelerinin haftalar öncesinden yatacağı belirtilmişti. Fakat net tarih bilinmiyordu. Vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve milyonlarca emeklinin beklediği 2020 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Hükümet, emeklilerin bayram ikramiyesi için takvim hazırlıklarını tamamladı. Ödemelerin yapılacağı tarih aralığı belirlendi. Ramazan Bayramı ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? gibi soruların cevabı belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. İşte merak edilen soruların yanıtları....

2020 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatma tarihi bu yıl Başkan Erdoğan'ın talimatıyla erkene alındı. Türkiye'nin içinde bulunduğu koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtilmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Selçuk, emekli ikramiyelerinin Nisan'ın 7'sinden 11'ine kadar yayılarak yatırılacağını kaydetti. Ödeme yapılmasının ardından Nisan ve Mayıs ayı içerisinde emekli, dul, yetim aylığı ya da sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Maaşlarıyla birlikte ikramiyeleri de ödenecek..

SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“YAKLAŞIK 12 MİLYON EMEKLİ VE HAK SAHİBİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ÖDÜYORUZ"

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“EVDE KALIN HİZMETİ KAPINIZA GETİRELİM"

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.' demişti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt, yaptığı yazılı açıklama ile Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.