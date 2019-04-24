Ramazan kolisine enflasyon zammı

Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı öncesinde zincir marketler ile internetteki alışveriş siteleri ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. Ancak enflasyonu azdıran gıda zamları kolilere de yansıdı. Halen yüzde 20’ler seviyesinde seyreden enflasyonun üzerinde zamlanan gıda kolileri en düşük 38 liradan başlıyor. Geçen yıl içinde benzer ürünleri barındıran en düşük ramazan kolisi 30 lira seviyesindeydi. Zincir marketlerde en pahalı paketler ise 123.90 TL’ye alıcı buluyor.

İNDİRİM UYGULUYOR

Ramazan paketleri fiyatını açıklayan ilk iki zincir market Carrefor ve Metro oldu. Carrefour 15 ürün bulunan ‘Klasik Ramazan Kolisi’, 23 ürün bulunan ‘Süper Ramazan Kolisi’, 26 ürün bulunan ‘Mega Ramazan Kolisi’ ve 29 ürün bulunan ‘Lüks Ramazan Kolisi’ olmak üzere 37.90 TL ile 119.90 TL arasında değişen fiyatlar ile dört ayrı paketi satışa sundu. Carrefour, tekli alım halinde 71.65 TL yapan Klasik Ramazan Kolisi için yüzde 47 indirim uyguladığını açıkladı.

GRAMAJLAR DÜŞTÜ

Metro ise 13 ürün bulunan 1 No’lu paketi 54.90, 21 çeşit ürün bulanan 2 No’lu paketi 94.90 TL, 22 çeşit ürün bulunan 3 No’lu paketi 123.90 T, 7 ürün bulunan 4 No’lu paketi ise 54.90 TL’ye satışa sundu. Kısa bir süre içinde Migros, Şok, BİM ve A101 de Ramazan paketi ürünlerini satışa çıkaracak. Zincir marketlerdeki ramazan paketlerinin fiyatları konulan ürün markası ve gramajına bağlı olarak değişiyor. Geçen yıllarda ürünlerdeki paketler 1 kilo ve 1 litre ürünlerden oluşurken bu yıl bazı paketlerde gramajların ve litrenin düştüğü, fiyatların ise arttığı gözlendi.