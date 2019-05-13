Rami Açık Oto Pazarı’ndan 40-50 Bin TL’ye ne alınır?

Rami Pazarı, İstanbul’un en eski oto pazarları arasında yer alıyor. Sıfır satışlarında yaşanan büyük düşüş sonrası ikinci ele dönen gözler aynı büyük düşüşün burada daha küçük yaşanmadığı gördü. Fiyatı sıfır km ile yakından etkilenen ikinci el yüksek modelli araçlarda görülen düşüş, model yılı düşük araçlara kapanmış gibi duruyor. Türkmedya Dijital’dan Ekonomi ve Otomobil Editörü Hasan Aytekin, Rami Açık Oto Pazarı’nı gezerek, esnafa ’40-50 bin arası buradan ne alınabilir?” sorusunu yöneltti.

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“1,3 MULTİJET FİAT LİNEA ALINIR?”

Pazar esnafından Halil Duygu, 40-50 bin arası bilgilendirmesinden Hyundai i20 ve Fiat Linea öne çıktı. Özellikle 1.3 multijet motordan övgüyle bahseden Duygu, Rami’de 40-50 bine aralığında iyi bir otomobil bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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“RENAULT SYMBOL ALINIR. AZ YAKAR KULLANICIYI MEMNUN EDER”

Yine Pazar esnafından Hakan Işık, bu seviyede pazardan Ford Fiesta, 2010 yıllarında Volkswagen Polo ve Renault Symbol bulunabileceğini söyledi. 2015’te yollara çıkan Fiat Egea’nın bu bandın üzerinde kaldığını söyleyen Duygu, bu yüzden Renault’un tercih edilebileceğini söyledi. Tüketici için az yakan Symbol modelini öne çıkartan Işık, az yakıtla bu tercihin binicisini memnun edeceğini söyledi.

“NÖBETÇİ NOTER TIKLIM TIKLIM”

Pazar son durak olarak İstanbul’da dün nöbet tutan 4 adresten bir olan Büyükçekmece 3. Noteri Makbule Bahar Nalbant ziyaret edildi. Noter’den bir kat aşağıda merdiveni bile dolduran kalabalık bu uygulamanın beklenenden daha etkili olduğunu gösterdi. Noter’den yapılan otomobil satışı ise kalabalığın biraz uzağında kaldı. Bekleyenlerden kaçının otomobil satışı için beklediğini bilinmez ama Beylikdüzü 3. Noteri pazar nöbetinin ilk yarısında 40 satışı kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Nöbetçi uygulamasının saat 10:00’da başladığı ve 16:00’a kadar sürdüğünü belirten Nalbant, bu nöbet düzeninde 6 saat kesintisiz işlem aldıklarını söyledi.