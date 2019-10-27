Ranta göre ceza tapuya ‘kaçak’ şerhi
Yasada yapılacak düzenlemeyle farklı bölgelerdeki kaçak yapıların cezası da farklılık gösterecek. Ayrıca yasa çıktıktan sonra yapılan imara aykırı yapıya tapuda şerh konularak satılması önlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele için yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapılacak düzenlemeye göre kaçak yapılara bundan böyle tayuda ‘satılamaz-kiralanamaz’ şerhi konulacak. Şu anda İstanbul ile Şırnak’ta aynı olan kaçak yapı cezası ise bölgelere göre farklılık gösterecek.
AYNI CEZAYA SON
İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1.100 imar denetçisinin göreve başlaması dolayısıyla Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Kurum, kaçak yapılarla ilgili kararlılığını yinelerken bu tür yapılara verilen cezalara ilişkin düzenleme yapılacağını açıkladı. Kurum, “İmar Kanunu’nda, farklı bölgelerdeki aynı sınıftaki her yapıya, bölge ve gelişmişlik farkı gözetmeksizin aynı cezayı uyguluyoruz. Antalya’nın Konyaaltı’ndaki kaçak yapı ile Batman’daki Şırnak’taki Ağrı’daki kaçak yapıya aynı cezayı uyguluyoruz. Buna ilişkin Meclis’te düzenleme yapılıyor. Buradaki değer neyse, Antalya’daki değer neyse, bu değer üzerinden cezai işlem yapılacak. Dolayısıyla her bölgedeki değere göre kaçak yapılaşmanın cezası da artırılmış olacak. Metropol şehirlerdeki imara aykırı ile Anadolu’nun ücra köşesindeki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanmış olmayacak” dedi. Kurum, “Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapılarda eğer ruhsat projesine aykırı, imar mevzuatına aykırı bir durum varsa, bu durumun imar denetçilerince, bakanlıkça, belediyelerce tespiti halinde bu tespitler mevzuata aykırı ise kaçak yapı diye tapusuna şerh koyacağız. Bu bağımsız yapılar hiçbir şekilde satılamayacak, kiralanamayacak. Kaçak yapılar giderilene kadar da tapuda şerhi duracak. İşimizi çok rahatlatacak bu düzenleme. Kaçak yapılarla mücadelemizi çok daha etkin ve verimli bir noktaya taşımış olacağız” diye konuştu.
KÖYLERE ONAY ŞARTI
Kurum “Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle ilgili imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenlemeyle planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Haksız nitelikteki imar rantının önüne geçmiş olacağız” dedi. Kurum bundan sonra köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerine izin ve proje onayı şartını getireceklerini anlattı.
Denetçi ordusu hazır
Şu anda 1.100 olan imar denetçisi sayası dünkü katılımlarla birlikte 2.100’e çıktı. Kurum “2.100 denetçimizi şehirlerimize yapı yoğunluğuna ve deprem riskine göre 81 ilimizde görevlendireceğiz” dedi. İstanbul’da 100’ün üzerinde, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerde de şehrin ihtiyacına göre denetçiler olacağını aktaran Bakan Kurum, her an, 7/24 sahada olarak yeni ve muhtemel kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacaklarını söyledi.
Kurum: Elimiz rahatlayacak
TBMM’deki yeni imar düzenlemelerine dikkat çeken Bakan Kurum “Bu düzenlemeler bittiğinde eliniz çok rahatlayacak. Meclisi’miz tarafından yapılacak bu düzenlemelerle, birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliğinin yapılmasına müsaade etmeyecek ada bazlı dönüşümler yapılabilecek. Ada bazlı yönetime hem hazineye hem de Bakanlığın kentsel dönüşümüne katkı sağlayacak ve değer artışı payını alacağımız bir düzenleme Meclisimizde hazırlanıyor. Aynı düzenlemeyle, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü bir şekilde değiştiriyoruz, dijital askı dönemine geçmiş olacağız” dedi.
İstanbul’da 9 bin konut ‘İmar Barışı’na aykırı
İstanbul’a, özel bir başlık açmak gerektiğini ifade eden Kurum, “İstanbul’da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenlendi. Bunun 8 bin 963’ü, imar barışına, mevzuata aykırı. Bunların yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Titiz şekilde denetimlere devam ediyoruz. Net talimatım; mevzuata, kanuna aykırı hiçbir uygulamaya izin verilmemesi. Buradan belediyelerimize de şu çağrıyı yapmak istiyorum: İllerimizde, ilçelerimizde imara aykırılıklarla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürelim. Bu doğal güzellikleri korumak durumundayız” dedi.
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