Ranta göre ceza tapuya ‘kaçak’ şerhi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele için yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapılacak düzenlemeye göre kaçak yapılara bundan böyle tayuda ‘satılamaz-kiralanamaz’ şerhi konulacak. Şu anda İstanbul ile Şırnak’ta aynı olan kaçak yapı cezası ise bölgelere göre farklılık gösterecek.

AYNI CEZAYA SON

İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1.100 imar denetçisinin göreve başlaması dolayısıyla Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Kurum, kaçak yapılarla ilgili kararlılığını yinelerken bu tür yapılara verilen cezalara ilişkin düzenleme yapılacağını açıkladı. Kurum, “İmar Kanunu’nda, farklı bölgelerdeki aynı sınıftaki her yapıya, bölge ve gelişmişlik farkı gözetmeksizin aynı cezayı uyguluyoruz. Antalya’nın Konyaaltı’ndaki kaçak yapı ile Batman’daki Şırnak’taki Ağrı’daki kaçak yapıya aynı cezayı uyguluyoruz. Buna ilişkin Meclis’te düzenleme yapılıyor. Buradaki değer neyse, Antalya’daki değer neyse, bu değer üzerinden cezai işlem yapılacak. Dolayısıyla her bölgedeki değere göre kaçak yapılaşmanın cezası da artırılmış olacak. Metropol şehirlerdeki imara aykırı ile Anadolu’nun ücra köşesindeki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanmış olmayacak” dedi. Kurum, “Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapılarda eğer ruhsat projesine aykırı, imar mevzuatına aykırı bir durum varsa, bu durumun imar denetçilerince, bakanlıkça, belediyelerce tespiti halinde bu tespitler mevzuata aykırı ise kaçak yapı diye tapusuna şerh koyacağız. Bu bağımsız yapılar hiçbir şekilde satılamayacak, kiralanamayacak. Kaçak yapılar giderilene kadar da tapuda şerhi duracak. İşimizi çok rahatlatacak bu düzenleme. Kaçak yapılarla mücadelemizi çok daha etkin ve verimli bir noktaya taşımış olacağız” diye konuştu.

KÖYLERE ONAY ŞARTI

Kurum “Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle ilgili imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenlemeyle planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Haksız nitelikteki imar rantının önüne geçmiş olacağız” dedi. Kurum bundan sonra köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerine izin ve proje onayı şartını getireceklerini anlattı.