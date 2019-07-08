Raporlar Moody’s’i yalanlıyor: Türk bankaları pozitif
Türk bankacılık sektörü Sıfırcı Hoca Moodys’e rakamlarla cevap verdi. Moody’s’in negatif açıklamalarına karşın Türk bankaları, sermaye yeterlilik rasyoları, düşük sorunlu kredi oranları ve aktif büyüklükleri ile güçlü yapılarını sürdürüyor.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in hafta başında duyurduğu Türk bankacılık sektörüne ilişkin negatif değerlendirmeye karşın sektör, söz konusu değerlendirmenin tersine işaret eden sağlam finansal rasyolarıyla dikkati çekiyor. 2001 krizinden sonra alınan önlemlerle güçlü bir yapıya kavuşan Türk bankacılık sektörü, ülke ekonomisinin hem stratejik hem de lokomotif alanlarının başında geliyor. Sektörün, özellikle güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi, tecrübeli insan kaynağı ve teknolojik gelişimi bu alanda Avrupa bankacılık sektörü ile yakın finansal rasyolara sahip olmasını sağlıyor.
ALACAKLAR SINIRLI ARTTI
Geçen yılın dördüncü ve bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ekonominin daralmasıyla firmaların ve hanehalkının borç geri ödemelerinde kısmi zorluklar yaşandığı görüldü. Bu durum, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının kredilere oranında sert yükselişleri beraberinde getirebileceği yorumlarına neden olmuştu. Geçen yılın eyaralık döneminde bankacılık sektörünün NPL rasyosu 3.87 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün NPL oranı, bu yılın mart ayında yüzde 4.04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4.18’e çıktı. Bankaların tahsili gecikmiş alacaklar için yüksek oranda karşılık ayırması ve firmalardan teminat alması, negatif izlemeye alınan firmaların halihazırda faaliyetlerini sürdürmesi ve ister firma ister hanehalkı olsun borç ödeme kabiliyetlerinin olması, NPL oranlarındaki ciddi artışları engelliyor. Tahsili gecikmiş alacak oranındaki düşük seviye Türk bankalarının güçlü yapılarını da destekliyor.
‘RİSK OLUŞTURMUYOR’
Analistler, bankacılık sektörünün yüzde 5’in altında seyreden NPL oranlarının risk oluşturmadığını belirtiyor. Ayrıca Türkiye’de hanehalkı borcunun milli gelire oranı, son 5 yılda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın sonunda yüzde 14,8’e geriledi. Türkiye, bu oranla G20 içinde en düşük seviyede olan ülkeler arasında yer aldı.
İFLAS EDEN ŞİRKETLERE OLUMLU RAPOR VERMİŞTİ
Küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında kredi derecelendirme kuruluşlarının, iflas eden işletmelere iflaslarından hemen önce yüksek not vermeleri ve ülke krizlerini öngörmede yetersiz kalmaları, bu kuruluşların güvenilirlikleri konusunda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmişti. Son 10 yıllık süreçte hem yurt içinde hem de dışında kredi derecelendirme kuruluşları, raporlarında subjektif oldukları ve haksız not indirimleri yaptıkları gerekçesiyle çeşitli eleştirilerin odağında oldu. Moody’s, Eylül 2008’de iflas eden Lehman Brothers için 17 Temmuz 2008’de yatırım yapılabilir ‘A2’ kredi notu, 2008 yılı sonlarına doğru da 180 milyar dolarlık kurtarma operasyonuna mecbur kalan AIG sigorta firması için 15 Eylül 2008’de yine ‘A2’ notu vermişti.
SYR ORANLARI AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE
Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) dünyada kabul görmüş yüzde 8’in oldukça üzerinde, yüzde 17.07 seviyesinde bulunuyor. Her ne kadar bu oran yıl içinde değişen riskler ve bankaların kendi varlık değişimlerine göre güncellense de SYR’nin yüksek olması, bankaların sağlıklı olduğu yönünde yorumlanıyor. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu da (CET1 Ratio) Avrupa’da bankacılık otoritelerinin baktığı bir diğer parametre... Türk bankacılık sektörünün çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu, AB ortalamasıyla ve ülkeler bazında karşılaştırıldığında aslında sektörün güçlü sermaye yapısını koruduğu ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından mayısta açıklanan verilere göre, Türkiye’deki bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor. Bu oran, mart verilerine göre AB’de yüzde 14,7 ile Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde seyrediyor.
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