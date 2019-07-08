Raporlar Moody’s’i yalanlıyor: Türk bankaları pozitif

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in hafta başında duyurduğu Türk bankacılık sektörüne ilişkin negatif değerlendirmeye karşın sektör, söz konusu değerlendirmenin tersine işaret eden sağlam finansal rasyolarıyla dikkati çekiyor. 2001 krizinden sonra alınan önlemlerle güçlü bir yapıya kavuşan Türk bankacılık sektörü, ülke ekonomisinin hem stratejik hem de lokomotif alanlarının başında geliyor. Sektörün, özellikle güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi, tecrübeli insan kaynağı ve teknolojik gelişimi bu alanda Avrupa bankacılık sektörü ile yakın finansal rasyolara sahip olmasını sağlıyor.

ALACAKLAR SINIRLI ARTTI

Geçen yılın dördüncü ve bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ekonominin daralmasıyla firmaların ve hanehalkının borç geri ödemelerinde kısmi zorluklar yaşandığı görüldü. Bu durum, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının kredilere oranında sert yükselişleri beraberinde getirebileceği yorumlarına neden olmuştu. Geçen yılın eyaralık döneminde bankacılık sektörünün NPL rasyosu 3.87 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün NPL oranı, bu yılın mart ayında yüzde 4.04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4.18’e çıktı. Bankaların tahsili gecikmiş alacaklar için yüksek oranda karşılık ayırması ve firmalardan teminat alması, negatif izlemeye alınan firmaların halihazırda faaliyetlerini sürdürmesi ve ister firma ister hanehalkı olsun borç ödeme kabiliyetlerinin olması, NPL oranlarındaki ciddi artışları engelliyor. Tahsili gecikmiş alacak oranındaki düşük seviye Türk bankalarının güçlü yapılarını da destekliyor.

‘RİSK OLUŞTURMUYOR’

Analistler, bankacılık sektörünün yüzde 5’in altında seyreden NPL oranlarının risk oluşturmadığını belirtiyor. Ayrıca Türkiye’de hanehalkı borcunun milli gelire oranı, son 5 yılda düşüş eğilimini sürdürerek geçen yılın sonunda yüzde 14,8’e geriledi. Türkiye, bu oranla G20 içinde en düşük seviyede olan ülkeler arasında yer aldı.