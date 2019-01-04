Reel sektör için yeni destek paketi yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağını belirterek, yeni bir paket müjdesi verdi. Albayrak “Önümüzdeki hafta açıklayacağız” dedi.
Reel sektör için yeni paket geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağına işaret ederek, “Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız” dedi. Finansmana ve likiditeye ulaşmada maliyetlerin düşmesinin sektör için öncelikli ihtiyaçlar açısından önemini vurgulayan Albayrak, muhtemelen gelecek hafta bu paketin lansmanını gerçekleştireceklerini kaydetti.
HEDEFLER TUTTU
TRT Haber yayınında konuşan Albayrak Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlere dikkat çekerek öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurgulayarak “Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk. Tüketici fiyatlarında -0.4, üretici fiyatlarında -2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç” dedi. Bakan Albayrak “YEP çerçevesinde güçlü hedeflere sağlam bir şekilde kavuşarak kapadığımız bir 2018 yılı ile karşı karşıya kaldık. 2019’da da aynı istikamette güçlü şekilde 2020 ve 2021’e temel oluşturacak nitelikte aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edilecek. Enflasyon konusu çok hassas, güçlü takip ettiğimiz bir alan. Şakası yok. Para politikası, mali disiplin, bütçe disiplininden şaşmadan ciddi şekilde takip ettiğimiz bir alan olarak devam edecek” dedi.
Albayrak, “Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faizlerde değişiklik olabilir mi?” sorusuna, “Benim ağzımdan bu konuyla ilgili en ufak bir şey duyamayacaksınız. Çünkü biz bu sürecin tarafı değiliz. Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır” diye konuştu. ‘Seçim ekonomisi uygulandığı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde konulan hedeflerin tutturulamayacağını söyledi.
İKİ AYAĞIMIZ PEDALDA
“Piyasaların boğulmasına izin vermeyeceğiz” diyen Albayrak, şunları söyledi: “İki ayağımız iki pedalda, öyle bir şekilde gideceğiz ki kimse arabanın durdurulmasını beklemesin. Ekonominin çarklarının durmasına izin vermeyeceğiz, kimse frenin köklenip arabanın durdurulmasını beklemesin.”
‘Dolardaki dalga kısa süreliydi’
Bakan Albayrak, önceki gece Asya piyasalarında 5.70’in üzerine çıkan dolrla ilgili de “Asya piyasalarına dayalı bir dalgalanma oldu ama kısa sürede kendi mecrasında dengelendi” yorumunu yaptı. Albayrak ayrıca, döviz tahvil ihracında 1.1 milyar liraya yakın bir hacim oluştuğu bilgisini verdi. Albayrak, “Geçtiğimiz yıl altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık, çok güzel bir rakam. Yastıkaltında duracağına ekonominin içinde olsun” dedi. Albayrak “Türkiye, yaşadıklarıyla bu ve benzeri bütün süreçleri çok daha etkin ve dikkatli bir şekilde yönetmeye devam edecek. Türkiye’nin dostu olan ülke, kurum ve şahıslar olduğu gibi karşısında olan ülke, kurum ve şahıslar var. Biz bu çerçevede tüm bunlardan ayrı güçlü, güvenli ve öngörülebilir şekilde yolumuza bakacağız. Türkiye 2019’a da güçlü adımlarla girecek” dedi.
‘Yapmacık indirimleri izliyoruz’
Bazı sektörlerdeki vergi indirimlerini 3 ay daha uzattıklarını hatırlatan Albayrak, “Bunu çok yansıtan, az yansıtan, ‘mış’ gibi yapanlar var. Tabelayı asıyor ama kasada bakıyorsunuzki yapmacık... Mesela market zincirlerinde kısa bir dönem yaptılar ama gıdaya çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz. Bunu şikayetlerden görüyoruz. Bunları gözden geçireceğiz. Devlet olarak verdiğimiz vergi, maliyet, enerji desteklerine devam edeceğiz ama ‘mış’ gibi yapanları biraz daha değerlendireceğiz. Halkımızın da etkisiyle sürece ciddi anlamda katkı yapanlarla yolumuza devam edip, biraz daha seçici bir şekilde 3 ay daha devam edeceğiz. ‘Mış’ gibi yapanlara yaptırım söz konusu değil, programa almayacağız, takiplerini yapacağız.” diye konuştu.
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