Reel sektör için yeni destek paketi yolda

Reel sektör için yeni paket geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağına işaret ederek, “Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız” dedi. Finansmana ve likiditeye ulaşmada maliyetlerin düşmesinin sektör için öncelikli ihtiyaçlar açısından önemini vurgulayan Albayrak, muhtemelen gelecek hafta bu paketin lansmanını gerçekleştireceklerini kaydetti.

HEDEFLER TUTTU

TRT Haber yayınında konuşan Albayrak Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlere dikkat çekerek öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurgulayarak “Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk. Tüketici fiyatlarında -0.4, üretici fiyatlarında -2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç” dedi. Bakan Albayrak “YEP çerçevesinde güçlü hedeflere sağlam bir şekilde kavuşarak kapadığımız bir 2018 yılı ile karşı karşıya kaldık. 2019’da da aynı istikamette güçlü şekilde 2020 ve 2021’e temel oluşturacak nitelikte aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edilecek. Enflasyon konusu çok hassas, güçlü takip ettiğimiz bir alan. Şakası yok. Para politikası, mali disiplin, bütçe disiplininden şaşmadan ciddi şekilde takip ettiğimiz bir alan olarak devam edecek” dedi.

Albayrak, “Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faizlerde değişiklik olabilir mi?” sorusuna, “Benim ağzımdan bu konuyla ilgili en ufak bir şey duyamayacaksınız. Çünkü biz bu sürecin tarafı değiliz. Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır” diye konuştu. ‘Seçim ekonomisi uygulandığı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde konulan hedeflerin tutturulamayacağını söyledi.