Rekabet Kurulu, 23 zincir market için soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, perakende alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, perakende alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açtı.
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