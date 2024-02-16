Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Oktrade Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tek kontrolünün Azelis TR Kimya Endüstrisi Ürünleri İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.

Splunk Inc'in tek kontrolünün CISCO Systems, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Adapt2 Solutions, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Adelaide Borrower, LLC aracılığıyla Blackstone Inc. ve VISTA Equity Partners Management, LLC'nin bağlı şirketleri tarafından danışmanlık verilen veya yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

InterContinental Energy Holdings Group Limited'in ortak kontrolünün Clean H2 Infra Fund S.L.P. ve Buckland Investment Pte. Ltd. tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Inavitas Enerji AŞ'nin hisselerinin ve ortak kontrolünün Alper Terciyanlı ve Alfasolar Teknoloji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Tat Gıda Sanayi AŞ'nin paylarının belli bir oranının ve kontrolünün Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Vector Yatırım Holding AŞ ve iştiraki Tam Finans Faktoring AŞ'nin tek kontrolünün MNT Investments BV. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Türkiye'deki doğal gaz kombine çevrim santrali tesisinde yer alan taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün Aksa Enerji Üretim AŞ'nin dolaylı iştiraki ve grup şirketi olan Aksa Enerji Talimarjan FE LCC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

