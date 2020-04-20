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Ekonomi

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bireysel muafiyet işlemlerine izin verdi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:16
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Stoll Grubu'nun ticari işletmelerinin, çeşitli maddi ve gayri maddi varlıklarının ve Stoll America Knitting Machinery Inc., Stoll Italia S.r.l., Stoll India Pvt. Ltd. ve Stoll Bangl. Ltd. grup şirketlerinin paylarının Karl Mayer Grubu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Atmosfer Balonculuk Ticaret Turizm AŞ'nin hisselerinden bir kısmının H.I.S. Co., Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.

Generali Sigorta AŞ ile Sigortalar Burada Sigorta Acentelik Hizmetleri AŞ arasında akdedilen Münhasır Sigorta Acenteliği Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

BR Mağazacılık Tic. AŞ ile Beymen Mağazacılık AŞ arasında akdedilen Marka Lisans Sözleşmesi'ne, sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanındı.

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