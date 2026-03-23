  Rekabet Kurulu'ndan dünyaca ünlü şekerleme markasına soruşturma
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan dünyaca ünlü şekerleme markasına soruşturma

Rekabet Kurulu, dünyaca ünlü şekerleme markası Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan dünyaca ünlü şekerleme markasına soruşturma
Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma, firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulama ve davranışlarla rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

