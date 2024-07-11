İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2024 Perşembe / 5 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8982
  • EURO
    35,8531
  • ALTIN
    2521.29
  • BIST100
    10920.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Google kararı

Rekabet Kurulu, Google'ın, genel arama motoru sonuç sayfasında sunulan özellikler aracılığıyla bu pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve şirkete idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Google) hakkında yürütülen soruşturma sürecinin sonuna gelindi.

Şirketin genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu diğer internet sitelerinin faaliyetlerini zorlaştırarak kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla geçen yıl açılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Google'ın, masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özellikleriyle internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi.

İnceleme sonucunda Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna ancak bu pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına karar vererek, idari para cezası uygulamadı.

- ŞİRKETE YÖNELİK BİR SORUŞTURMA DAHA DEVAM EDİYOR

Google hakkında, dikey olarak entegre yapıda faaliyet gösterdiği reklam teknolojisi tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığına ilişkin iddialara yönelik bir soruşturma da sürüyor.

Öte yandan Kurul, Google'a yönelik bugüne kadar yürüttüğü 4 soruşturma kapsamında 1,25 milyar lira para cezası vermişti.

  • Rekabet Kurulu
  • soruşturma
  • google

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.