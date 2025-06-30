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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ ve Chyrso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'ye 42,7 milyon lira idari para cezası kesti.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

İKİ FİRMAYA 42,7 MİLYON LİRA CEZA

Soruşturma kapsamında Mapei ve Chyrso firmalarına 42,7 milyon lira idari para cezası kesildiği aktarılan açıklamada, "Yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediği, müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza alan firmalardan Chyrso'nun ayrıca bayilere rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği de tespit edildi. Haklarında soruşturma yürütülen diğer firmalar (Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ, Kimya Üreticileri Derneği ile Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) hakkında herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi." ifadeleri kullanıldı.

56 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Açıklamada, soruşturmanın önceki aşamalarında uzlaşma yolunu tercih eden iki teşebbüse de 56 milyon lira para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Ayrıca, Kimya Üreticileri Derneğine üye firmaların üretim, ihracat, istihdam gibi bilgilerinin toplanması uygulamasına da işaret edilen açıklamada, uygulamaya, en az 5 firmanın katılması, verilerin dijital ve bağımsız bir sistemle toplanması gibi şartların karşılanması halinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiği kaydedildi.

  • Yapı Kimyasalları
  • Rekabet Kurulu
  • İdari Para Cezası

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