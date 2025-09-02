İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1605
  • EURO
    47,9725
  • ALTIN
    4614.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rekabet Kurumu'ndan 33 tersane ve şirkete soruşturma
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan 33 tersane ve şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, tersanecilik alanında faaliyet gösteren 33 firma, 2 birlik ve 1 danışmanlık şirketine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AA2 Eylül 2025 Salı 13:56 - Güncelleme:
Rekabet Kurumu'ndan 33 tersane ve şirkete soruşturma
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tersanecilik sektöründe yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda sektörde rekabetin kısıtlandığına dair şüphelerin ciddi olduğunun tespit edildiği, bu çerçevede Kurulca 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor. Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • rekabet kurulu
  • rekabet soruşturması
  • tersanecilik sektörü

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.