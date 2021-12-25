Reklam Kurulu, bu yıl indirimli satışlara ilişkin 2 milyon lirayı aşkın ceza uyguladı

AA 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:53

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, indirimli satış kampanyaları belli kurallar çerçevesinde uygulanıyor.

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor.

İndirimli satış reklamlarında, tüketicileri yanıltabilecek ifade veya görüntülere yer verilmemesi, malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda belirlenen tüm sürelere eksiksiz riayet edilmesi isteniyor.

- REKLAM KURULU RESEN İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Bu yükümlülüklere uygun hareket edilmesi hem tüketiciler hem de satıcı ve sağlayıcılar açısından daha güvenli, sağlıklı alışveriş ortamı oluşması açısından önem taşıyor.

Yapılan denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli idari müeyyideler uygulanırken, ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resen incelemeler yürütülüyor. Bu kapsamda, 2021'de indirimli satışlara ilişkin gündeme alınan 142 dosya kapsamında ilgililere 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası verildi.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, tüketicilerin son dönemde en çok mesafeli satış-elektronik ticaret alanında gerçekleştirilen indirim kampanyalarıyla ilgili mağduriyetler yaşadığı belirlendi.

Şikayetlerin; yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi, bedelinin tahsil edilmesine karşın ürünün gönderilmemesi, satıcı tarafından sipariş iptali, cayma hakkının kullandırılmaması gibi konularda yoğunlaştığı tespit edildi.

- SATICI HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER İNCELENMELİ

Bakanlık tarafından tüketicilere yönelik önerilerde de bulunuldu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor.

Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları incelenmeli.

Satın alınacak ürünün benzer mecralardan yaklaşık fiyatı araştırılmalı. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılmalı. Sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatı kontrol edilmeli.

İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmeli. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgiler ayrıntılı şekilde okunmalı.

İndirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketiciler, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvurabiliyor. Ayrıca konuyla ilgili olarak CİMER ve benzeri kanallardan Bakanlığa şikayetler ulaştırılabiliyor.