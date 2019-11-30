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Rekor kıran Kapıkule’de peron sayısı artıyor

Kapıkule’de tır geçişlerinin hızlanması için peron sayısı artacak.

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Tırların işlemlerini yapan çıkış peron sayısı 5’ten 8’e, giriş peronu ise 4’ten 5’e çıkacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov ve beraberindeki heyetle Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç geçişlerinin hızlandırılması  için bir araya geldi.

ÇÖZÜM İÇİN BULUŞMA

Turagay ve Kostov, daha sonra açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, özellikle Kapıkule’de zaman zaman oluşan tır kuyruklarının herkes için sıkıntı oluşturduğunu, bu problemi çözmek için Bulgar yetkililerle sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Tır giriş çıkış sayısında geçen seneye göre bu yıl yüzde 20 artış olduğunu anlatan Turagay “Rekor sayıları görmeye başladık. Giriş ve çıkış rakamları günlük 1300’lere yaklaştı. Bunlar azımsanacak rakamlar değil, rekor rakamlar. Bu bizi mutlu ediyor”  dedi. Turagay “Modernizasyon çalışmaları tamamlanınca, tırların işlemlerini yapan çıkış peron sayısı 5’ten 8’e, giriş peronu ise 4’ten 5’e çıkacak Kapıkule Sınır Kapısı’nda, “Vakit kayıplarını minimize, geçiş sayılarını ise  maksimize etmeye çalışıyoruz” dedi. Georgi Kostov ise “Sayın Turagay ile tır geçişlerinin hızlanması ve alınacak önlemler konusunda hemfikiriz” dedi.  

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