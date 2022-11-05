Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekor sürede tamamlana Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı'nın açılışını da telekonferansla yaptı.

"20 DAKİKALIK YOLU 1 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Burada bulunan milletvekilleri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik eden Erdoğan, "Şahinbey Belediyemizi tebrik ediyoruz. Zira bu projeyi hayata geçirmeyi Şahinbey Belediyesi olarak başardılar." ifadesini kullandı. Projeyi 5 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirten Tahmazoğlu, "Şehreküstü Kavşağımızı Yeşilvadi Bulvarımıza açacağımız iki tünele bağlayacağız. 20 dakikalık yolu 1 dakikaya indireceğiz. Bu projeyi de 1 yıl içerisinde hayata geçireceğiz." dedi.

"YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZ"

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.