Rekortmenler gizlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılının vergi şampiyonlarını açıkladı. Türkiye’nin 2018 yılı Gelir Vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi. Böylece 1980’den bu yana ilk kez vergi rekortmeni ortaya çıkmamış oldu. Listede 3’üncü sırada 54.2 milyon lirayla Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 100’deki 57 isim ve vergi tutarları da gizli kaldı. Listede Koç’u ise 2017’de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Tara’yı takip eden isimler arasında Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara oldu.

ACUN DÜŞÜŞTE

Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 2017’de listede 10’uncu sırada yer alırken geçen yıl 25 milyon 404 bin 692 liralık vergiyle 9’uncu sıraya çıktı. Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017’de listenin 42’nci sırasında yer alırken geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle bu kez 83’üncü sırada yer buldu. Gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13.67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14.44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38.61 yükseliş dikkati çekti.

85’İ İSTANBUL’DA

Yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Vergi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) izledi.