Rekortmenler gizlendi
Gelir Vergisi rekortmenleri listesindeki ilk 2 isim gizlendi. 1980’den bu yana ilk kez 1. rekortmen ortaya çıkmazken ‘görünen şampiyon’ 54.2 milyonla Rahmi Koç oldu. Kurumlar Vergisi’nde ise Merkez Bankası 10 milyarla zirveye oturdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılının vergi şampiyonlarını açıkladı. Türkiye’nin 2018 yılı Gelir Vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi. Böylece 1980’den bu yana ilk kez vergi rekortmeni ortaya çıkmamış oldu. Listede 3’üncü sırada 54.2 milyon lirayla Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 100’deki 57 isim ve vergi tutarları da gizli kaldı. Listede Koç’u ise 2017’de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Tara’yı takip eden isimler arasında Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara oldu.
ACUN DÜŞÜŞTE
Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 2017’de listede 10’uncu sırada yer alırken geçen yıl 25 milyon 404 bin 692 liralık vergiyle 9’uncu sıraya çıktı. Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017’de listenin 42’nci sırasında yer alırken geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle bu kez 83’üncü sırada yer buldu. Gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13.67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14.44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38.61 yükseliş dikkati çekti.
85’İ İSTANBUL’DA
Yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Vergi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) izledi.
Kurumlar Vergisi şampiyonu Merkez
Kurumlar Vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olurken ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede finans sektörünün ağırlığı göze çarptı. Listesinde, finans sektöründen 27 şirket yer alırken, söz konusu firmalara toplamda 21 milyar 422 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.
FİNANS AĞIRLIĞI
Listede Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklan mükelleflerin 49’u İstanbul’dan çıktı. Listede Ankara’dan 14, İzmir’den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ’dan birer firma yer aldı. Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100’e giren kurum ve şirketlerden 27’si ise isminin açıklanmasını istemedi. Bu arada rekortmenler listesine bu dönemde 5 yeni şirket dahil olurken, 8 firma ise liste dışı kaldı. Listeye Yapı Kredi Finansal Kiralama 56, Ziraat Katılım 59, Borsa İstanbul 68, Vakıf Katılım 71 ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 83’üncü sıradan giriş yaptı. Listede yer değiştiren firmalar da oldu.
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