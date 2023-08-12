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Ekonomi

Resmen açıklandı! 2'si sürpriz 4 ilde petrol aranacak

Türkiye topraklarında petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. İzin çıkan 4 ilden 2'si Karadeniz bölgesinde.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:03 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! 2'si sürpriz 4 ilde petrol aranacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

PETROL ÜRETİM REKORU KIRILDI

Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

KATO'DA PETROL DENİZİ

Terörden temizlenen bölgede peş peşe petrol rezervleri keşfedilince TPAO çalışmalarına geniş bir alana yaydı. Gabar ve Cudi yakınlarında yer alan ve adeta bir 'Petrol Denizi'nin olduğu ifade edilen Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden TPAO, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Öte yandan, TPAO'nun, bu şekilde çalışmaları sürmesi halinde yılsonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacağı ifade ediliyor.

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