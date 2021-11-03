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Ekonomi

Resmen açıklandı! Fransız devinden Türkiye adımı

Fransız sanayi ve teknoloji devi Groupe Monnoyeur, Türk yazılım ve mühendislik firması Prota Bilgisayar'ın tamamını satın alıyor. 115 yıllık geçmişi olan Groupe Monnoyeur, satın almayı Arkance adlı firması kanalıyla yapacak. Caterpillar, John Deere ve Mitsubishi gibi firmalarla ortaklık yapan şirket, inşaat, enerji üretimi ve motorizasyon, tarım makineleri, elleçleme için sermaye malları alanlarında faaliyet gösteriyor.

Dünya Gazetesi3 Kasım 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:20
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Fransa'nın en köklü sanayi ve teknoloji şirketlerinden Groupe Monnoyeur, Türkiye'de yatırım kararı aldı. 1906 yılında kurulan 3 kıtada 18 ülkede faaliyet gösteren Fransız devi, Türk şirket Prota Bilgisayar Mühendislik firmasının tamamını bünyesine kattı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Fransız şirket satın almayı, iştiraki Arkance SAS aracılığıyla yaptı. Anlaşma onaylanır ve tamamlanırsa Paris merkezli Arkance SAS, Türk şirketi Prota Bilgisayar firmasını alarak Türkiye'de varlık göstermeye başlayacak.

115 yıllık geçmişi olan Monnoyeur ailesinin 3'üncü kuşak yönetimde olduğu Groupe Monnoyeur 7 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Caterpillar, John Deere ve Mitsubishi gibi firmalarla ortaklık yapan şirket, inşaat, enerji üretimi ve motorizasyon, tarım makineleri, elleçleme için sermaye malları alanlarında faaliyet gösteriyor.

400 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

İnşaatın dijitalleşmesi sürecinde de önemli bir firma olan Groupe Monnoyeur'a ait Arkance ise 2011 yılında kuruldu ve 400 mühendisi bünyesinde barındırıyor. Fransa dışında Belçika, İtalya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren firmanın cirosu ise 160 milyon Euro. Fransız firmanın tamamını aldığı Prota Bilgisayar ise 37 yıllık bir geçmişe sahip.

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