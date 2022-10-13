Resmen açıklandı! Karadeniz'e Singapur benzeri liman projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin hizmete açılmasının ardından SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

KARADENİZ'DE LİMAN PROJESİ: İstanbul Boğazı'nın zaten bugünkü sıkıntısı belli. Biz Karadeniz'de de Roterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yine Kanal İstanbul'un çıkışında... Filyos Ambarlı Limanı, kapasitesinin üzerinde artık. İkisinin de Roterdam ve Singapur'un ortasında böyle bir koridor lazım. Süveyş Kanalı'ndan yıllık 20 bin gemi geçiyor. Mısır oradan tam 5.6 milyar dolarlık gelir kazanıyor. Boğaz geçişlerinin fiyatlarını şimdi biraz arttırdık, yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazanıyoruz. Düşünün ya 5.6 milyar dolar nerede, bugün alacağın 500 milyon dolar nerede?"

"Zaten Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Koridorları açtığınızda küresel bir lojistik güç oluyorsunuz. Türkiye merkez oluyor bir de Türkiye de üretilen ihraç ürünlerinin hem batıya hem doğuya gitmesi çok kolaylaşıyor. Hem lojistik koridor sağlıyorsun hem de kendi ürünlerini kolaylıkla iki tarafa doğuya ve batıya da gönderebiliyorsun."

"5 BİN ŞANTİYEMİZ VE 700 BİN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VAR"

Şu an bizim 5 bin şantiyemiz ve 700 bin çalışma arkadaşımız var. O da böyle kılcal damarlar gibi Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Altyapı, karayolları, demiryolları, havayollarını tamamladık. 3 tane devam eden havalimanımız var. 700 bin çalışan, müthiş bir kadromuz var. Herkes bu ülke için emek veriyor. Projeleri bir bir bitiriyoruz. Türk mühendisleri dünyada çözüm üretiyor.

TÜNEL ÇALIŞMALARI

"200 kilometre inşaatı devam eden var. Sırf sadece Yusufeli Barajı'ndan dolayı 56 kilometre tünel yaptık. Ondan daha fazlasını Yusufeli Barajı için yaptık. 2002 öncesi Türkiye genelinde 50 kilometre tünel vardı. 200 kilometre tünel inşaatı devam ediyor."

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

"Çok iyi. Hele bu yaz dönemi hava yolu açısından çok acayip aktif geçti. Biz mevcut uçaklarımızı yüzde 100 dolulukla kullandık. Hatta üstüne çok daha ihtiyaç oldu ama maalesef hem dünyadaki uçak sayısının azlığı ve yurtdışının da aktif olması nedeniyle yurt içine daha fazla uçak veremedik. Ne kadar koysak, o da çalışacak, o da dolacaktı. Rize-Artvin Havalimanı'na günde 8 uçak iniyor şu anda. 8 uçağın 7'si İstanbul, biri de Ankara'dan geliyor. Dolu dolu da çalışıyorlar. Bu yaz çok aktif geçti."

KAPIKULE'DEN GAZİANTEP'E KESİNTİSİZ HIZLI TREN

İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman'a kadar uzattık. Karaman'dan oradan da Mersin'e inmek için çalışmalara başladık. Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep işi devam ediyor. Halkalı - Kapıkule arası devam ediyor. Önümüzdeki 4 yılda Kapıkule'den hızlı trene binebilecek bir vatandaş kesintisiz olarak Gaziantep'e kadar gidebilecek. Ankara-İzmir devam ediyor. Sivas'ı önümüzdeki yılın ilk aylarında açacağız. İstanbul-Sivas çalışmaya başlayacağız. Sivas-Kırıkkale arasında hiçbir problem yok.

Trenler test amaçlı çalışıyor. Ankara-Kırıkkale arasında orada bir tünelde sıkıntımız var onu da çözüyoruz. 2053 planlarında hızlı trende buluşmuş il sayımızı 52'ye çıkaracağız. Gaziantep'e Gaziantep'ten Urfa Mardin'e kadar uzayacak. Bazısı Kars'a kadar gidecek. Ankara-Samsun, Ankara-İzmir tamamlanacak. Kapıkule Halkalı zaten tamam. Bursa'yı bağlıyoruz mesela orada çok yoğun bir çalışma var. Bursa'yı Ankara İstanbul hattına bağlıyoruz. Bursa'daki hem Ankara'ya transitleyebilecek hem İstanbul'a gidecek.

DEMİRYOLU FİYATLARI

"Ankara-İstanbul arası bizim maksimum bilet fiyatımız 215 lira. Demiryolu biletlerinde indirimler var. Öğrencilere ve öğretmenlere yüzde 15 indirim, 65 yaş üstü yolcularımıza yüzde 50 indirim var. 215 liradan bile alsak otobüs fiyatı 350 lira. Müthiş talep var. Saat başı tren koyduk. Tren yolculuğunda müthiş bir konfor var. Seyahat sırasında aç bilgisayarını ofis gibi kullanabilirsin. Engellilerden ücret almıyoruz, refakatçilerden ücret almıyoruz. Tam bir sosyal devlet aslında."

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU

"Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu 37 kilometre. Kağıthane- İstanbul Havalimanı tarafını Kasım sonu gibi açmayı planladık. Açacağımız kısım yaklaşık 32 kilometre civarında. Kağıthane-İstanbul Havalimanı'nı 6 ay sonra da Gayrettepe'yi de ekleyeceğiz ona. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 120 km hıza sahip dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi. Açılışı Kasım sonu aralık başı diyebiliriz. Bu yıl bitmeden de Aralık'ta da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçecek Başakşehir Metrokent'le Kayaşehir arasındaki metro hattını da bitiriyoruz."

İSTANBUL HAVALİMANI

"Şimdi şu bütün havalimanlarında Avrupa'da özellikle kaos yaşanıyor. Bagaj alım süresi 4 saate kadar varıyor şu anda 16 dakika bizim İstanbul Havalimanında bagaj alım süresi. Check in süresi 1 dakika. İstanbul Havalimanı dünyada olmayan bir konforu her gün 230 bin yolcusuna yaşatıyor.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

"Bir şeyin iptal olduğu yok. Dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri. Ama tabi burayı kazmaya başlamadan önce vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Biz şu anda hem karayolu yani bu Sazlıdere Köprüsü'nü yaparak ulaşım ihtiyacını Kanal İstanbul'a göre projelendirdik, imalatına başladık. Halkalı'dan Kapıkule'ye giden demiryolunu da Kanal İstanbul'a göre Kanal İstanbul'un altından tünel geçecek şekilde onun da ihalesini yaptık. Buradaki imalat bir taraftan devam ediyor. Kanal İstanbul'un maliyeti bizim genel bütçeye yük olmadan kendi gelirleriyle projenin yapımı yapılacak. Kanal İstanbul kendi gelirleri kendini finanse edebilecek boyutta."

"Ana geçişler, gemi geçişlerinden toplayacağımız paralar, orada yapacağımız limandan alacağımız gelirler, yat limanından alacağımız gelirler bunu yap işlet devret gibi bir finansal modelle biz bunu gerçekleştireceğiz. Pekin'den Londra'ya giden hattan bahsediyorum. Kuzey güney koridorlar, lojistik hareketler, dünya ticaret hacmi 12 milyar ton 2030'a geldiğimizde 30 milyar tona çıkacak hatta önümüzdeki 50 yıl sonra 100 milyar tona çıkacak. Ve bu küresel bir süper güç olma hedefimiz var. Dünyanın en güçlü devletlerinden birisi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisine sahip ülke nasıl olacaksınız? Onlara kalsa köprüyü de yapmayacaktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de yapmayacaktı. 250 milyar dolar olan ihracat hacmine ulaşmak için böyle güçlü bir altyapı gerekiyor."

"MİLLET EVİNDEN ÇIKMAYACAKTI"

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü yapıldı. Çanakkale Köprüsü'yle feribot saatler süren yolculuk 5 dakikaya indi. Aldığımız parada 185 TL. Köprü olmasaydı hem feribot geçişi artacaktı. 20 yıl önce Türkiye'de 8.5 milyon araç vardı. Şu an 26 milyon araç var. Eğer bunları yapmasaydınız bu hareketliliğin yüzde 70'i yapılamayacaktı. Millet evinden çıkmayacaktı."

"METROBÜS HATLARININ RAYLI SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM"

"Metrobüs çok başarılı bir projedir ama metrobüs belirli bir sürede görevini ifa etti aslında. Onun bir an önce raylı sisteme dönüştürülmesi lazım. Şu an metrobüs kapasitesinin de üzerinde yolcu taşıyor ama metrobüse de yatırım yapmak lazım. İşletme kalitesini yükseltmek için orada çok aktif bir işletme yapmak lazım.

Filoyu sürekli yenilemek lazım. Yani dinamik bir yapı oluşturmak lazım ama maalesef bunlar bütün o liyakatli kadroların hepsini silip attıkları için orada bir mazi kayboldu. O yüzden sıkıntılı bir süreç devam ediyor ama çok oradaki kapasite hakikaten bir metronun yükünü taşıyamayacak bir kapasite var. Önceden de bu böyleydi yani çünkü metro yapıldığında da orada önemli bir kısım o tarafa kayacak burada da konforlu bir yolculuk kalacak."