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Ekonomi

Resmen açıklandı! Türkiye ve ABD anlaştı

Türkiye ve ABD'nin dijital hizmet vergilerini kaldırmak için şartlarda anlaştığı açıklandı.

Reuters23 Kasım 2021 Salı 09:15 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 09:31
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Türkiye ve ABD dijital hizmet vergilerinin kaldırılması için şartlar üzerinde anlaştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre ABD ve Türkiye 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak yeni kurumlar vergisi anlaşmasına geçiş sürecine girecek.

ABD Hazinesi bu anlaşmanın Türkiye'ye karşılık vermek amaçlı getirilen gümrük vergilerinin kaldırmasının önünü açacağını belirtirken Ekim'de Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile varılan anlaşmanın şartlarıyla aynı olacağını açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uluslararası şirketler için asgari %15 kurumlar vergisi belirlenmesi ve yüksek kâr eden şirketlere faaliyet gösterdikleri ülkede bazı vergi hakları tanınması teklifi konusunda 8 Ekim'de 136 ülke anlaşmaya varmıştı.

Türkiye ve Avrupa ülkeleri, vergilerin kaldırılmasına dair varılan anlaşma kapsamında dijital hizmet vergilerini yeni uygulamaya geçilene kadar toplamaya devam edecekler.

Ancak Ocak 2022'den sonra alınan vergiler yeni düzenleme kapsamında şirketlerin ödemesi gereken tutarı aşarsa bu miktar vergi alınan ülkelerde şirketin gelecekteki vergi yükümlülüklerinden düşürülecek.

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