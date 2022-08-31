Resmen duyurdular! Doğal gazın %40'ını karşılayacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Reuters'e verdiği röportajda Sırbistan'ın 2023'te Azerbaycan'dan doğal gaz satın almayı planladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Vucic, ayrıca ülkenin depoda tuttuğu doğal gaz miktarını şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkardığını kaydetti. Rus gazına ilişkin Vucic, Sırbistan'ın mali durumunun, önümüzdeki aylarda yaşanması beklenen arz kıtlığıyla başa çıkmak için Rus enerjisine alternatifler sağlamaya yetecek kadar dayanıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

DOĞAL GAZIN %40'INI KARŞILAYACAK



Öte yandan Vucic, "Sırbistan, mümkün olan her yerde yakıt tedariki arıyordu. ...Irak'ı (petrol) alacağız, ...Venezuela ile de görüşmeye çalışacağım. Her yerden alırdık. Biz tembel değiliz" dedi.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajloviç, ülkesinin 2023'te Azerbaycan'dan gerekli gazın yüzde 40'a kadarını satın almayı planladığını söyledi.

Bu yılın haziran ayında Azerbaycan ve Sırbistan, enerji ve madencilik sektörlerinde işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, her iki ülkenin enerji ve doğal kaynaklarının potansiyelini rasyonel bir şekilde kullanmayı amaçlıyor ve başta doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere enerji sektöründe işbirliğinin yanı sıra maden arama, düzenleme, enerji verimliliği konularında karşılıklı yatırımların teşvik edilmesini sağlıyor. Belge ayrıca Güney Gaz Koridoru'nun uygulanmasını desteklemek için işbirliğinin devam ettiğini de yansıtıyor.

Azerbaycan ve Sırbistan çeşitli ekonomik sektörlerde işbirliği yapmaktadır. 2013 yılında imzalanan Azerbaycan-Sırbistan Stratejik Ortaklık Deklarasyonu ve 2018 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Ortak Eylem Planı, ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırladı. Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki ticaret cirosu 2021'de 9,2 milyon doları buldu.