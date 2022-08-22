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Ekonomi

Resmen duyurdular! İki enerji devinden büyük doğal gaz keşfi

Fransız enerji devi TotalEnergies ve İtalyan enerji şirketi Eni, Kıbrıs açıklarında Blok 6'daki Cronos-1 kuyusunda önemli bir gaz keşfi yaptı. TotalEnergies Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan, 'Cronos-1'deki bu başarılı keşif kuyusu, Avrupa'ya ek gaz tedarik kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere enerji güvenliğine katkıda bulunmak için düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan Keşif stratejimizin etkisinin bir başka örneğidir.” dedi.

Star Gazetesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
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130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Fransız enerji devi TotalEnergies ile İtalyan enerji şirketi Eni'nin oluşturdukları ortaklık Güney Kıbrıs'ın Blok 6 offshore sahasında açtıkları Cronos-1 kuyusunda ciddi doğal gaz rezervi bulduklarını duyurdu.

Kıbrıs kıyısının yaklaşık 160 km güneybatısında yer alan Cronos-1, birkaç kaliteli karbonat rezervuar aralığıyla karşılaştı ve toplam net gaz ödemesinin 260 metreden fazla olduğunu doğruladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SUNACAK

Doğal gaz keşfini TotalEnergies'in petrol ve gaz aramalarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan duyurdu. McLachlan, "Cronos-1'deki bu başarılı keşif kuyusu, Avrupa'ya ek gaz tedarik kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere enerji güvenliğine katkıda bulunmak için düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan keşif stratejimizin etkisinin bir başka örneğidir. " dedi.

TotalEnergies ile Eni, Blok 6'da yeni bir sondaj kuyusu açarak rezervin kesin büyüklüğünü ve bu sahanın geliştirilmesi için en iyi yöntemi belirlemeye çalışacak.

TotalEnergies ile Eni, Blok 6'da yüzde 50-50 ortaklar. TotalEnergies'in Blok 11'de yüzde 50, Blok 7'de yüzde 50, Blok 2'de yüzde 20, Blok 3'te yüzde 30, Blok 8'de yüzde 40 ve Blok 9'da yüzde 20 payı bulunuyor.

Star Gazetesi

  • TotalEnergies
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