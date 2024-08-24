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Ekonomi

Resmen duyuruldu: 8 bin TL'den yetişen alıyor! Çok sayıda arsa, arazi ve tarla satışa çıkartılacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü; İstanbul, Ankara, Osmaniye, Tokat ve Çorum dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı şehrinde arsa, arazi ve tarla satışa çıkartacak. İhale usulü ile alıcılarını bulacak taşınmazlar hemen her bütçeye hitap edebiliyor. İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün arsa, arazi ve tarla satışı ile ilgili detaylar…

24 Ağustos 2024 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu: 8 bin TL'den yetişen alıyor! Çok sayıda arsa, arazi ve tarla satışa çıkartılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, çok sayıda arsa, arazi ve tarla satışa çıkartacak. İhale usulü ile alıcılarını bulacak taşınmazlar; Ankara, İstanbul, Osmaniye, Tokat ve Çorum dahil olmak üzere birçok farklı şehrinde yer alıyor.

ARSA, ARAZİ VE TARLA SATIŞA ÇIKARTILACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, farklı fiyatlarda ve çok sayıda ilde taşınmaz satışa çıkartılacağını açıkladı. Satışa çıkartılan taşınmazların fiyatları, konuma göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca en ucuz taşınmaz 8 bin TL'den başlıyor.

Satışa çıkartılacak arsa, tarla ve araziler, ihale usulü ile alıcılarını bulacak. Ayrıca taşınmazların ihale saatleri ve yerleri farklılık gösteriyor.

8 BİN TL'DEN ARAZİ VE TARLA

İhaleye çıkartılan arazi, tarla ve arsalar hemen her bütçeye hitap edebiliyor. Ayrıca en çok dikkat çeken taşınmazlardan ikisi, 8 bin TL'den satılacak arazi ve tarla.

Tahmin edilen ihale bedeli 8 bin TL olan arazi, Afyonkarahisar'da bulunuyor. Öte yandan tarlanın konumu Tokat'ta bulunuyor. Ayrıca söz konusu taşınmazlar aşağıda yer alıyor.

ÇORUM'DA 30 BİN TL'DEN ARSA

Arazi ve tarlanın yanı sıra muhtemel bedeli 30 bin TL olan arsa da pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Söz konusu taşınmaz, Çorum'da bulunuyor. İşte arsanın detayları;

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Satılacak diğer arsa, tarla ve arazilerden bazıları aşağıda yer alıyor.

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  • arazi
  • tarla
  • taşınmaz

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