Resmen fışkırıyor! Türkiye'nin en kaliteli petrolü keşfedildi

Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak büyüklükte. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip sahadaki petrolün şimdiye kadar bulunan en kaliteli petrol olduğu belirtiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini verdi.

Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği yeni sahaya Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi verilirken, yeni petrol sahası petroldeki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak.

SONDAJLAR ARTIYOR

2022 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyuda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında üretim gerçekleştirildi.

ÜRETİM 3,6 MİLYON TON SEVİYESİNDE

Bu arada, Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmişti. Üretim, 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibariyle 3 milyon tonun üzerinde çıktı.

2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan üretim, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı.

KUYULARIN ÇOĞU TPAO'NUN ELİNDE

Ayrıca, Türkiye genelinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere yerli, yabancı ve yerli-yabancı ortaklı şirketler faaliyet gösteriyor.

Türkiye'deki 5 bin 532 kuyunun 3 bin 407'si TPAO'ya, 104'ü MTA'ya, 346'sı diğer yerli şirketlere, bin 304'ü yabancı şirketlere, 371'i de yerli-yabancı ortaklı şirketlere ait.

PETROL REZERVİ 1,5 MİLYAR TONA YAKLAŞIYOR

Türkiye'nin petrol rezervi de hatırı sayılır durumda. 2022 sonunda yapılan tespitlere göre, Türkiye'de toplam 8 milyar 304 milyon 261 bin 249 varil, diğer bir deyişle 1 milyar 205 milyon 926 bin 331 ton petrol rezervi bulunuyor.

Bunun 239 milyon 659 bin 1 tonu üretilebilir olarak değerlendiriliyor. Kümülatif üretim de 168 milyon 829 bin 912 ton olarak hesaplanırken, kalan üretebilir petrol miktarı ise 70 milyon 829 bin 89 tondu.

Yeni keşifle bu miktarlar doğal olarak daha da artacak.

YENİ SAHA, DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK

Geçen aralık ayında da Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedilmişti.

Bu sahaya, Şehit Esma Çevik'in adı verilirken, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Petrol kalitesinde en yüksek derece 42 API olarak belirlenirken, kalitenin dünya ortalaması ise 22 API seviyesinde.

Geçen yılki keşfin 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade edilmiş, tespit edilen rezervin yüzde 80 kaliteli olduğu anlamına geldiği açıklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği yeni sahaya da Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi verilirken, yeni petrol sahasının Şehit Esma Çevik sahasından 4 kat büyük olduğu ifade edildi.

41 API kalitesindeki yeni keşifle, petroldeki dışa bağımlılık oranı, yüzde 90'dan yüzde 80'lere indirilecek.