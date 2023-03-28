Resmen zengin oldu! Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey

Avustralya'da amatör olarak altın arayan bir kişi, içerisinde altın bulunan 4.6 kilogram ağırlığında bir kaya parçası buldu.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki altın yataklarında metal detektörle arama yapan bir altın avcısı, üzerinde binlerce dolar değerinde altın bulunan 4.6 kilogramlık bir kaya parçası buldu. İsmi açıklanmayan kişinin bulduğu altının 160 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde olduğu belirtildi.

Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan ve kaya parçasını satın alan Darren Kamp yaptığı açıklamada, bunun 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi. Altın avcısının kendisine bulduğu kayanın yarısını getirdiğini ifade eden Kamp, "Çok şaşkınım. Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" dedi. Kaya parçasında yaklaşık 2.6 kilogram altın bulunduğunu belirten Darren Kamp, altını bulan kişinin parayı ailesi için harcamak istediğini söyledi.

Avustralya, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor.