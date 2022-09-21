Resmi açıklama yapıldı: 10 milyar metreküp doğal gaz...

Cezayir resmi ajansı APS'ye göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in yıl sonundan önce İtalya'ya doğal gaz arzını 25 milyar metreküpe çıkarmayı planladığı belirtildi.



Açıklamada, Cezayir'in İtalya'ya karşı yükümlülüklerini bugüne kadar 17,8 milyar metreküp gaz teslim ederek yerine getirdiği ve Cezayir'in İtalya'ya ilk gaz tedarikçisi konumunu pekiştirdiğine vurgu yapılarak, İtalya'nın gelecek aylarda ilave 10 milyar metreküp doğal gaz alacağı kaydedildi.



32 MİLYAR METREKÜP TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 18 Temmuz'da ülkesinin İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini artıracağını duyurmuştu.



Cezayir, İtalya'nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir'e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğal gaz sağlıyor.