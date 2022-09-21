İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3304
  • EURO
    18,0807
  • ALTIN
    986.099
  • BIST100
    3245.76
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Resmi açıklama yapıldı: 10 milyar metreküp doğal gaz...
Ekonomi

Resmi açıklama yapıldı: 10 milyar metreküp doğal gaz...

Cezayir, İtalya'ya yıl sonuna kadar 10 milyar metreküp ilave doğal gaz gönderileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, temmuz ayında İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini artıracaklarını duyurmuştu.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Cezayir resmi ajansı APS'ye göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in yıl sonundan önce İtalya'ya doğal gaz arzını 25 milyar metreküpe çıkarmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Cezayir'in İtalya'ya karşı yükümlülüklerini bugüne kadar 17,8 milyar metreküp gaz teslim ederek yerine getirdiği ve Cezayir'in İtalya'ya ilk gaz tedarikçisi konumunu pekiştirdiğine vurgu yapılarak, İtalya'nın gelecek aylarda ilave 10 milyar metreküp doğal gaz alacağı kaydedildi.

32 MİLYAR METREKÜP TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 18 Temmuz'da ülkesinin İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini artıracağını duyurmuştu.

Cezayir, İtalya'nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir'e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğal gaz sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.