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Ekonomi

Resmi Gazete yayımlandı! Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimiz için daha petrol arama ruhsatı kararı verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Gaziantep il sınırları içinde kalan 61 bin 679 hektar yüz ölçümüne sahip sahada petrol aranacak.

AA4 Aralık 2022 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Resmi Gazete yayımlandı! Bir ilimizde daha petrol heyecanı
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Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Ltd Şti'ye, Gaziantep il sınırları içinde kalan bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eande Petroleum Ham petrol ve Doğalgaz Arama Üretim Ltd Şti'nin, Gaziantep il sınırları içinde kalan 61 bin 679 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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