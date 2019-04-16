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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılına kadar kesinti yapılmayacak

Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden tahsisinden 2024 yılına kadar kesinti yapılmayacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Gazete’de “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de tarih güncellemesine gitti. 
 
Buna göre, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1 Ocak 2024 tarihine kadar kesinti yapılmayacak.
 
Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2019” tarihi “1/1/2024” olarak değiştirildi.

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