İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Geri kazanım katılım payı beyan dönemi 6 ay uzatıldı
Ekonomi

Geri kazanım katılım payı beyan dönemi 6 ay uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemini 6 aya çıkardı.

AA22 Mart 2020 Pazar 09:14 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:14
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık daha önce Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirmişti.

Bugün yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" olacak.

Bundan önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyecek. Bu dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

Sağlık Bakanlığı: Hızlı tanı kitleri uygulanmaya başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Yönlendirmelere uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Yönlendirmelere uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Yönlendirmelere uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim

Hastaya çıkarılan rakam şaşkınlık yarattı
Hastaya çıkarılan rakam şaşkınlık yarattı

Hastaya çıkarılan rakam şaşkınlık yarattı

AK Parti'den kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
AK Parti'den kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı

AK Parti'den kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.