27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kesinti yapılmayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlar hariç olmak üzere, büyükşehir belediyeleri, i?l özel i?dareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2019 yılı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Söz konusu aylarda SGK'ye olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, yüzde 40 ve yüzde 25 olarak belirlenen oran dikkate alınarak, kurumun her bir borç çeşidine düşen paya göre grup içinde garameten tespit edilecek.

Dondurmasını yemeyen kız çocuğuna şiddet kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

1 dakikada 150 bin liralık soygun

1 dakikada 150 bin liralık soygun

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Yağı yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düzenliyor

Yağı yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düzenliyor

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdi

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

Ölüleri mumyalayan gizemli bir göl: Natron

Ölüleri mumyalayan gizemli bir göl: Natron

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA