İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5607
  • EURO
    8,959
  • ALTIN
    474.881
  • BIST100
    1114.75
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Bölgede 2 yıl daha petrol aranacak
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bölgede 2 yıl daha petrol aranacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TP'nin Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl süreyle uzatıldı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:33
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl süreyle uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla", Kırklareli sınırları içinde kalan 12 bin 534 hektar yüzölçüme sahip saha için daha önce TP'ye verilen petrol arama ruhsatının süresi iki yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Indigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye de Nevşehir sınırları içinde kalan 60 bin 465 hektarlık saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.