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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesi için iki önemli karar

Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için iki önemli karar alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesinde belli şartlar dahilinde işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirildi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 08:14 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesi için iki önemli karar
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.

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