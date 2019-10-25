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Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı amme alacaklarında faizi resmen indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı yüzde 22 olarak uygulanan tecil faiz oranını yüzde 19'a düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Amme alacaklarında uygulanacak tecil faiz oranında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, tecil faiz oranları yüzde 22'den yüzde 19'a indirildi.
 
Düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
 
BUGÜNDEN İTİBAREN YAPILACAK MÜRAACATLARDA UYGULANACAK
 
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.
 
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
 
Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
 
Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
 
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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