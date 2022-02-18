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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı TL mevduat sistemine dahil edildiler

Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

IHA18 Şubat 2022 Cuma 07:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 07:16
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YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek. Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek "YUVAM" hesabı açabileceği belirtildi.

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