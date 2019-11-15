Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı 'dört'ten 'sekiz'e çıkarıldı.
- DHA
Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.