Resmi Gazete'de yayımlandı... Sanayi yatırımlarına kolaylık sağlayacak

AA 21 Mart 2020 Cumartesi 15:01 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:01

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, daha önce endüstri ve sanayi bölgelerine yapılacak inşaatların denetiminde görev alan yapı denetim kuruluşları, 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim hizmet bedelinde yüzde 75 indirim uyguluyordu.

Ancak yüzde 75 oranındaki bu indirim zorunluluğunun, yapı denetim kuruluşlarını sanayi yapılarını denetleme görevinden kaçınmaya yönelttiği ve bunun sanayi yatırımlarının aksamasına yol açtığı görüldü.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan tespitler sonucu, kanun değişikliği ile bu oranın daha makul seviyelere çekilmesinin önünün açılabilmesi için çalışmalar yapıldı.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un çeşitli hükümlerinde 14 Şubat 2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle sanayi yapılarındaki yapı denetim hizmet bedelini belirleyen oran yeniden belirlendi.

Buna göre, endüstri bölgelerinde yüzde 20, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan yapılarda ise indirim yüzde 35 olarak uygulanacak.