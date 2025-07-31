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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı ertelendi
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Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

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