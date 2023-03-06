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Ekonomi

Rezervin yüzde 74'ü Türkiye'de: Yeni konutlar için perlit kararı

Deprem bölgesinde TOKİ'nin proje alanlarını önce MTA uzmanları inceleyecek. Sahada diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Yapılacak konutlarda ise betonun dayanıklılığını artıran perlit madeni kullanılacak. Perlit, Japonya ve ABD'de de inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılıyor. Dünyadaki perlit rezervinin yüzde 74'ü ise Türkiye'de.

Yeni Şafak6 Mart 2023 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Rezervin yüzde 74'ü Türkiye'de: Yeni konutlar için perlit kararı
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Depremin ardından yeni konut alanlarının seçiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kilit rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısında yeni yapılacak konutların yatay mimaride zemin artı 3-4 katlı olacağını vurgularken, yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bilim insanlarının çalışmalarının esas alınacağını ifade etmişti. Bu kapsamda TOKİ ile ortak çalışma yürütecek olan MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz raporu hazırlanırsa o sahaya asla inşaat izni verilmeyecek.

GELECEĞİN BETONU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yapılacak yeni konutlarda depreme dayanıklılık birinci gündem maddesi olacak. Konutların çevreci unsurlarla inşa edilmesine de dikkat edilecek. Bu kapsamda Japonya ve ABD gibi ülkelerde hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan "geleceğin betonu" ya da "yeşil beton" olarak da adlandırılan perlit madeni kullanılacak.

DEPREM VE YANGINA KARŞI

Dünyada bilinen perlit rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunuyor. Perlit madeni yüzde 70 inşaat sektöründe, yüzde 10 tarım, yüzde 10 endüstri, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalürji gibi sektörlerde kullanılıyor. İnşaatlarda kullanılan tuğla ve harçların üretiminde katkı maddesi olarak yer alan perlit, kil veya kalsiyum çimentosu ile bağlanmasıyla yüksek oranda yalıtım sağlayıp, yakıt tasarrufuna da katkı sunuyor. Hafif olmasından dolayı binanın ölü yükünü azaltarak depreme karşı koruyan perlit, anorganik bir madde olduğu için de yüksek ısıda özelliğini kaybetmeyerek yangınların sıçrayıp yayılmasını önlüyor.

  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  • deprem
  • konut
  • perlit madeni

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